Leiders Korea's omhelzen elkaar tijdens onaangekondigde ontmoeting

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft een onverwachte ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Onderwerp van gesprek was de mogelijke ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump volgende maand.

Het was de tweede ontmoeting tussen Kim en Moon in twee maanden. En dat was historisch te noemen: voor het eerst in tien jaar spraken de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar.

Twee uur

Kim en Moon spraken elkaar in de grensplaats Panmunjon, in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. De ontmoeting duurde zo'n twee uur. Moon zal later verslag uitbrengen van wat er precies besproken is.

Eerder vandaag meldde de Amerikaanse president Trump dat er 'zeer productieve gesprekken' zijn geweest met Noord-Korea over het toch door laten gaan van de topontmoeting.





Foto: AFP

Toch 12 juni?

Eerder liet Trump al weten dat hij niet uitsloot dat de topontmoeting toch plaats zal vinden. In de tweet zegt Trump dat als de top plaatsvindt, dat 'waarschijnlijk' zoals eerder al was afgesproken op 12 juni in Singapore zal zijn.

Trump had de ontmoeting met Kim eerder afgezegd. Hij beklaagde zich toen over de 'enorme woede en open vijandigheid' uit de hoek van Pyongyang.

Van woordenstrijd naar gesprek:

Het bakkeleien tussen de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten was het afgelopen jaar niet van de lucht.

