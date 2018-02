Lavrov wil eerst feiten zien over aanklacht VS: 'Voorlopig gezwets'

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov wil geen commentaar geven op het onderzoek van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller. Dertien Russen en drie Russische instanties worden in Muellers aanklacht beschuldigd van onder meer inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Lavrov zei tegen de deelnemers aan de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München dat zelfs de Amerikaanse vicepresident Michael Pence vragen had gesteld over het gisteren naar buiten gebrachte onderzoek van Mueller. "Totdat we de feiten te zien krijgen, is de rest gewoon gezwets."

Miljoenen kostende samenzwering

De aanklacht bevat details van wat een wijdverspreide en gecoördineerde Russische campagne wordt genoemd om de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden ten gunste van Donald Trump. Het zou gaan om een ingrijpende, miljoenen kostende samenzwering die volgens Mueller was gericht op het bekritiseren van Hillary Clinton en het ondersteunen van senator Bernie Sanders en uiteindelijke winnaar Trump.

Het Internet Research Agency en de andere beklaagden begonnen in 2014 zich in de Amerikaanse verkiezingen te mengen, stelt de aanklacht. Ze gebruikten daarbij valse persoonsgegevens en sociale media en organiseerden politieke bijeenkomsten. Rusland heeft tot nu toe altijd ontkend de Amerikaanse verkiezingen te hebben beïnvloed.

Wat onderzoekt de FBI precies?

Verschillende oud-campagnemedewerkers moesten zich in november melden bij de FBI. Correspondent Erik Mouthaan legde uit waarom.