Lange vakantiefile op weg naar Italië

Vakantiegangers moeten in Zwitserland rekening houden met een enorme file op de A2 richting Italië. Bij de Gotthardtunnel was de vertraging volgens de ANWB aan het eind van ochtend opgelopen tot liefst vijf uur.

Door een busbrand gisteren is de San Bernardinotunnel dicht. Hierdoor moet al het verkeer via de Gotthardtunnel. De verwachting is dat de Bernardinotunnel tot en met Pinksteren dicht zal blijven.

