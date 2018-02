Lancering Falcon Heavy-raket (mét Tesla aan boord) loopt uit op waar spektakelstuk

De lancering van de Falcon Heavy-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is uitgelopen op een waar spektakelstuk. Miljoenen mensen over de hele wereld zaten ademloos te kijken hoe de raket opsteeg – en hoe de zogeheten boosters even later weer veilig terugkeerden op Cape Canaveral, de ruimtevaartbasis in Florida.

Veel aandacht ging uit naar de vracht van de raket, de rode Tesla Roadster van Elon Musk, de Amerikaanse oprichter van zowel Tesla als SpaceX. De auto werd afgeleverd in de ruimte, waar hij koers moet zetten naar de planeet Mars.

Bekijk hier het spektakelstuk dat van de lancering werd gemaakt:

Letterlijk duizenden space-gekkies waren bij de lancering aanwezig. Ze gingen compleet uit hun dak.

Snelste auto ooit

De auto zal rond de zon draaien, tussen de aarde en Mars. Op het verste punt is hij straks 400 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. In de ruimte wordt de Tesla de snelste auto ooit, met een snelheid van ongeveer 42.000 kilometer per uur. Het is de bedoeling dat uit de luidsprekers van de auto de song Space Oddity van David Bowie klinkt.

De Falcon Heavy is de sterkste draagraket in een halve eeuw. De nieuwe raket moet helpen mensen weer verder in de ruimte te brengen, in de toekomst mogelijk zelfs naar Mars. Een testvlucht zoals deze wordt uitgevoerd met ballast. Meestal is dat beton, maar voor deze vlucht koos Musk voor zijn eigen auto.

Hergebruik stuwraketten

Om los te komen van de grond heeft de raket 27 motoren, die evenveel kracht hebben als achttien Boeings 747. De naar de aarde teruggekeerde stuwraketten kunnen opnieuw worden gebruikt.