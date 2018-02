Rond 21.45 uur lanceert SpaceX de Falcon Heavy, de sterkste draagraket in een eeuw tijd. Opmerkelijk: als promotiestunt is er een rode Tesla Roadster aan boord, die met camera's wordt gefilmd. Het is de auto van zakenman Elon Musk, de oprichter van zowel Tesla als SpaceX. Volg de lancering hier.