Kim jong-un nodigt Zuid-Koreaanse president uit voor gesprek

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gevraagd om binnenkort Pyongyang te bezoeken.

De uitnodiging werd mondeling afgegeven door Kim's jongere zus Kim Yo-jong, die vrijdag aankwam bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Eerste lid

Kim Yo-jong is het eerste lid van de Noord-Koreaanse regerende dynastie dat een bezoek brengt aan het zuidelijke buurland. De president van Zuid-Korea had de invloedrijke zus van Kim Jong-un en de president Kim Yong-nam uitgenodigd voor een gesprek tijdens de lunch zaterdag. In dat gesprek heeft Kim Yo-jong haar uitnodiging gedaan.

Bekijk de aankomst van de Noord-Koreaanse spelers: