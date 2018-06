'Kim gaat VS bezoeken, Trump Noord-Korea'

Na hun eerste historische ontmoeting, hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de smaak te pakken. Ze hebben elkaar uitgenodigd voor nieuwe ontmoetingen in eigen land.

Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd, maar Trump zei gisteren tijdens de persconferentie na afloop van de ontmoeting met Kim, dat hij die zou uitnodigen in de Verenigde Staten.

Nog geen datum

De twee regeringleiders 'gingen graag op elkaars uitnodiging in, overtuigd dat dit een belangrijke volgende stap zal zijn in het verbeteren van de relaties tussen Noord-Korea en de VS', schrijft het persbureau. Wanneer Kim naar de VS gaat en Trump naar Noord-Korea is nog onduidelijk.

Kim en Trump ontmoetten elkaar dinsdag voor het eerst in Singapore. Ze spraken daar over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Bekijk hier hoe die ontmoeting verliep:

Donald Trump en Kim Jong-un hebben de slotverklaring ondertekend van hun topconferentie in Singapore.

