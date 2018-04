Keerpunt of niet, ontmoeting Koreaanse leiders verloopt vriendschappelijk

Nog maar een paar maanden geleden waren hun landen met elkaar op voet van oorlog, en nu lijken Kim Jong-un en Moon Jae-in geen genoeg te kunnen krijgen van het handenschudden en naar elkaar lachen. Zelfs het altijd zo strenge Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA heeft het over een 'keerpunt'.

De twee Koreaanse leiders bespraken de 'volledige denuclearisatie' van hun landen. De Amerikaanse president Donald Trump houdt voorlopig nog even vast aan de strafmaatregelen die Noord-Korea zijn opgelegd. Pas als hij zelf met Kim Jong-un heeft gesproken, kan daarin verandering komen, liet het Witte Huis doorschemeren.

Geen oorlog, maar vrede

Maar Kim Jong-un en Moon Jae-in zijn alvast in vliegende vaart begonnen. Persbureau KNCA schrijft: "Beide partijen hebben spontaan en openhartig hun mening gegeven over zaken van wederzijds belang, waaronder verbetering van de relatie tussen noord en zuid. Dat is een garantie voor vrede en een kernwapenvrij Korea.'' Gisteren werd duidelijk dat de oorlog die op papier al sinds 1953 tussen de landen bestaat, nog dit jaar moet worden omgezet in vrede.

Intussen wijdde de Noord-Koreaanse staatskrant vandaag een groot aantal pagina's aan het historische bezoek. Ook in Zuid-Korea pakten de media flink uit. Gisteren werd de dag afgesloten met een diner in een 'vriendschappelijke sfeer met gevoelens van bloedverwantschap', meldt KNCA.

Symbolische handdruk tussen Noord- en Zuid-Korea

De ontmoeting tussen de Koreaanse leiders is zwaar beladen, maar kende een ontspannen begin.