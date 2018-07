Johnson & Johnson moet miljarden betalen om 'kankerverwekkend' talkpoeder

Farmaciebedrijf Johnson & Johnson (J&J) moet een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar, ongeveer 4 miljard euro, betalen aan 22 vrouwen die zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen door het jarenlange gebruik van talkpoeder van het bedrijf.

Dat heeft een jury in de Amerikaanse stad St. Louis bepaald. In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten.

'Fundamenteel oneerlijk'

In totaal zijn er zo'n 9000 rechtszaken aangespannen over het talkpoeder. Dit is de hoogste schadevergoeding die Johnson & Johnson tot nog toe moet betalen. Van het bedrag is 550 miljoen dollar bedoeld als schadecompensatie en ruim 4,1 miljard dollar als boete.

Johnson & Johnson ontkent alle beschuldigingen en gaat in beroep. Een woordvoerder noemt het proces 'fundamenteel oneerlijk'. Zij zegt dat er geen asbest in Johnson & Johnson-producten zit, en dat J & J-middelen geen kanker veroorzaken.

Vaker voor rechter

Een van de advocaten van de eisers zegt bang te zijn dat Johnson & Johnson de zaak 'tot in de eeuwigheid' zal rekken 'tot alle eisers overleden zijn'. Hij vindt dat het bedrijf zijn talkproducten van de markt moet halen, of ze van een 'ernstige waarschuwing' moet voorzien.

Johnson & Johnson heeft de afgelopen jaren al vaker voor de rechter gestaan vanwege miljoenenclaims door kankerpatiënten.