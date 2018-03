Jean-Marie le Pen moet 320.000 euro terugbetalen aan EU-parlement

De Franse Europarlementariƫrs Jean-Marie le Pen en Bruno Gollnisch moeten samen bijna 600.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement. Dat heeft het Gerecht van de EU bepaald.

Le Pen (ex-Front National) en Gollnisch (Front National) kregen allebei een boete van het Europees Parlement omdat zij jarenlang assistenten met Europees geld betaald hebben, terwijl zij politiek werk uitvoerden voor de partij dat niets te maken had met het parlementaire werk.

Mag niet

En dat mag, was het oordeel van de secretaris-generaal (SG) van het Europees parlement. De politici stapten naar het Gerecht om te eisen dat het besluit zou worden geschrapt, maar zonder succes.

Le Pen en Gollnisch vinden dat de SG zo'n straf niet mag opleggen en dat het aan het parlement was om te bewijzen dat het geld niet goed was besteed. Bovendien vinden ze dat leden van het Front National oneerlijk op de korrel worden genomen.

Drie keer nee

Die drie punten zijn door de rechter allemaal van tafel geveegd. De SG was wel degelijk de aangewezen persoon om de straffen op te leggen. Bovendien geldt er een omgekeerde bewijslast: het is aan de parlementariƫrs is om te bewijzen dat het geld op een juiste manier is uitgegeven. Ook is er geen bewijs van discriminatie tegen FN'ers, oordeelt de rechter.

Vorig jaar verloren de Franse politici ook al een kortgeding in deze zaak. Het parlement stopte namelijk direct met de uitbetaling van de vergoedingen aan Le Pen en Gollnisch toen zij weigerden het geld terug te betalen. In de spoedzaak eisten de politici dat ze per direct weer uitbetaald zouden worden. Daarin kregen zij dus ook ongelijk.

Le Pen en Gollnisch kunnen de uitspraak van het Gerecht nog aanvechten bij het Hof van Justitie.