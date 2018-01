Jackpot-alarm: hackers laten geldautomaten op hol slaan

Een betaalautomaat die gratis geld uitspuugt: het is in de Verenigde Staten niet langer een droom nu hackers een lek in de beveiliging hebben gevonden. Twee van de grootste fabrikanten van geldautomaten waarschuwen banken dat ze hun software op orde moeten brengen.

De werkwijze van hackers wordt 'jackpotting' genoemd. Dat het kan gebeuren, is al een paar jaar bekend. Maar sinds eind vorige maand is sprake van een golf van incidenten die in Mexico is begonnen.

Eerste bevestigde gevallen

De fabrikanten NCR en Diebold Nixdorf hebben hun cli├źnten – voornamelijk banken – vrijdag tegen de aanvallen gewaarschuwd. Het zou gaan om de eerste bevestigde gevallen van jackpotting in de Verenigde Staten: tot nu toe hielden getroffen banken en de politie stijf hun lippen op elkaar.

NCR noemt het een groot gevaar voor de geldautomatenbranche. "Alle exploitanten van geldautomaten moeten dit zien als een oproep om actie te ondernemen en de noodzakelijke stappen te zetten om hun automaten tegen dit soort aanvallen te beschermen."

Extra kwetsbaar

Diebold Nixdorf heeft het in een verklaring over een verouderd model van zijn automaten dat extra kwetsbaar zou zijn, de Opteva. De politie had het bedrijf gewaarschuwd dat dit specifieke model vaak door hackers op de korrel wordt genomen.

Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden banken onlangs in een bericht hebben laten weten dat vooral losstaande, niet-ingebouwde automaten het doelwit zijn van de hackers. Automaten in bankfilialen zouden minder risico lopen, mogelijk vanwege de betere bewaking.

Ook in Europa

De waarschuwing geldt specifiek voor de Verenigde Staten, maar ook in Europa speelt het probleem. Een Russisch computerbeveiligingsbedrijf meldde dat in 2016 geldautomaten in meer dan tien Europese landen zijn aangevallen. Ook in Thailand en Taiwan heeft het probleem zich voorgedaan.