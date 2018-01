Italianen naar Europees Hof om EMA-toewijzing terug te draaien

Italië gaat er na eerdere verbale dreigementen serieus werk van maken om het Europese Medicijnagentschap (EMA) alsnog binnen te halen. De Italiaanse regering heeft de landsadvocaat de opdracht te geven de zaak aan te kaarten bij het Europees Hof van Justitie, en vraagt om het annuleren van de beslissing om EMA toe te wijzen aan Amsterdam.

"Ik denk dat we het moeten proberen", zei premier Paolo Gentiloni vandaag op de Italiaanse televisie. "Het blijkt dat Amsterdam niet alle informatie heeft gegeven in het dossier. Dat hebben we gecontroleerd en dat is zo."

Op 20 november wees de EU-ministerraad Amsterdam aan als nieuwe vestigingsplaats voor EMA. Het agentschap moet in maart 2019 vertrekken uit Londen omdat Groot-Brittannië dan uit de Europese Unie treedt.

De Italianen zijn verbitterd omdat kandidaat-stad Milaan samen met Amsterdam werd gekozen tot beste locatie. Vervolgens werd met het opgooien van een muntje Amsterdam winnaar.

Niet compleet

Volgens de Italianen blijkt nu, dik twee maanden na de toewijzing, dat Amsterdam incomplete informatie heeft aangeleverd. Informatie over mogelijke vertragingen bij de bouw van het nieuwe EMA-kantoor zou niet bekend zijn bij degenen die erover moesten besluiten.

Ook de tijdelijke vestiging bij Amsterdam Sloterdijk zou niet optimaal zijn, gezien het feit dat die te klein is en vergaderingen daardoor ook in omliggende hotels moeten plaatsvinden.

'Vuil spel'

"Het is nogal bijzonder en schandalig dat Amsterdam de boel niet op tijd af heeft", zei minister Beatrice Lorenzin van Volksgezondheid tegen Italiaanse media. Ze twitterde dat Milaan er klaar voor is. "Het zou beter geweest zijn als er werd besloten op technische elementen en niet met een loterij. We moeten dit aankaarten bij de Europese Commissie." Burgemeester Giuseppe Sala van Milaan zegt dat Amsterdam 'een vuil spelletje' heeft gespeeld.

Het Europees Hof van Justitie zegt desgevraagd vanmorgen inderdaad het verzoek van de Italiaanse regering en de gemeente Milaan te hebben ontvangen. Daarin wordt gevraagd het besluit tot toewijzing van EMA aan Amsterdam te annuleren. Volgens een woordvoerder van het hof kan het zo een paar jaar duren voordat er dan een uitspraak komt.

Niet eenvoudig

Er kan ook om opschorting van het besluit worden gevraagd. Maar ook dat is lastig omdat er met de harde deadline van de brexit op 30 maart 2019 weinig tijd is. Gentiloni: "We moeten ons niet te veel illusies maken dat het eenvoudig is."

Italiaanse politici grijpen het onderwerp graag aan, ondanks de kleine kans van slagen dat Milaan toch nog het EMA krijgt. Begin maart zijn er in het land parlementsverkiezingen.