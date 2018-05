Italiaanse regeringscoalitie maakt premier bekend: Giuseppe Conte wordt het

De nieuwe eurosceptische regeringscoalitie in Italië heeft haar nieuwe premier voorgedragen: Giuseppe Conte.

De leiders van de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) en van de rechts-populistische Lega gingen aan het eind van de middag langs bij president Sergio Mattarella om te vertellen wie volgens hen de leider moet worden van hun eurosceptische regeringscoalitie. Dat schrijft de politicus Luigi di Maio (M5S) op de website van zijn partij.

Nieuw gezicht

Giuseppe Conte is een nieuw gezicht in de Italiaanse politiek. Hij is 54 jaar, jurist en professor.

Eerder deze week stelde de coalitie haar regeerakkoord voor, dat zich onder andere verzet tegen de Europese Unie. De partijen sturen bijvoorbeeld aan op een harde confrontatie met Europa over de regels rond de euro. Ook wordt de strijd tegen corruptie en een harde aanpak van criminaliteit en migratie genoemd.

Onvrede

M5S won de verkiezingen van 5 maart met 32 procent van de stemmen. De beweging ontstond in 2009 uit publieke onvrede over corruptie en economische tegenspoed.

De Lega is de laatste jaren veranderd van een noordelijke partij die de afsplitsing van het arme zuiden nastreefde, naar een nationale anti-migratiepartij.

