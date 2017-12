Israël voert vergeldingsaanval uit op Gaza: 25 gewonden

De Israëlische luchtmacht heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen in de Gazastrook. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteien 25 mensen gewond geraakt, onder wie zes kinderen.

De luchtaanvallen waren volgens Israël gericht op een trainingskamp voor jihadisten en een wapendepot. De aanval was bedoeld als vergelding voor een raketaanval uit de Gazastrook eerder op de avond, toen er een raket ging richting de steden Ashkelon en Sderot, waar de sirenes begonnen te loeien.

Vlak daarna volgde nog een lancering, maar dit projectiel haalde het grondgebied van Israël niet.

Bewoners van naastgelegen wooncomplex

Volgens getuigen waren de meeste gewonden onschuldige bewoners van een wooncomplex naast het trainingskamp.

De Gazastrook was de plek waar de protesten vandaag het hevigst waren. Bij rellen viel daar eerder vandaag ook al een dode. Tegelijkertijd viel het in Jeruzalem vandaag juist wel mee, merkte corresponden Olaf Koens.

Gisteren was het ook al onrustig:

Dag van de woede

De schermutselingen maken deel uit van de 'Dag van woede', die door de Palestijnen was uitgeroepen als antwoord op de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat is misschien wel het meest beladen onderwerp uit de wereldpolitiek, omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem beschouwen als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

Trumps erkenning wordt door de Arabische wereld gezien als ondubbelzinnig partij kiezen voor Israël in het conflict in het Midden-Oosten, ook al ontkent de Amerikaanse regering dat in alle toonaarden.