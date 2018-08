Instorten brug Genua eist 39 levens

Het aantal mensen dat is overleden nadat gisteren in het Italiaanse Genua een deel van een brug instortte, is opgelopen tot 39. Onder hen zijn een kind van acht jaar en twee tieners. Vijf doden zijn nog niet geïdentificeerd.

Dat meldden de autoriteiten woensdag tijdens een persconferentie in Genua. De zoektocht in het puin gaat onverminderd verder. Van de vijftien gewonden in het ziekenhuis zijn er twaalf ernstig aan toe, stelt het Italiaanse persbureau Ansa.

Onder de slachtoffers zijn drie Fransen, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens lokale media zouden het twee jonge vrouwen en een man zijn uit Toulouse, die in Italië waren voor een festival.

Zover op dit moment bekend zijn er geen Nederlanders betrokken bij de brugramp in #Genua. Onze ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan houden daarover contact met de Italiaanse autoriteiten. Bent u in de regio en heeft u hulp nodig? -- +31 247 247 247 #bridge pic.twitter.com/2xjoZ6FkXd — 24/7 BZ (@247BZ) 15 augustus 2018

Autostrade per l'Italia, de beheerder van de tolbrug, heeft in een schriftelijke verklaring condoleances betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Ook spraken zij hun dank uit aan het Rode Kruis en andere reddingswerkers die de hele nacht hebben doorgewerkt, op zoek naar overlevenden.

Onderhoud

Het bedrijf zegt verder met gemeente en andere (lokale) autoriteiten om tafel te gaan. Samen willen ze overleggen hoe het viaduct zo snel en veilig mogelijk herbouwd kan worden.

Al snel na het instorten van de brug riep de Italiaanse minister van Verkeer om het vertrek van de top van Autostrade. Volgens het bedrijf zelf pleegden ze vaker onderhoud aan de Ponte Morandi dan wettelijk vereist was en werd de brug continu gemonitord.

Reddingswerkers in Genua zoeken naar overlevenden

De omstandigheden zijn moeilijk.

