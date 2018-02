In dit vijfsterrenhotel in Lech verblijven de Oranjes: 'Landelijk, in Oostenrijkse stijl'

De Oranjes zijn in Lech voor hun jaarlijkse wintersporttrip. Traditiegetrouw verblijven ze in het vijfsterrenhotel Gasthof Post. Ralf van de Veerdonk maakte een promofilm van dit vijfsterrenhotel en zag het verblijf van Willem-Alexander en Máxima.

Een Michelinsterrenrestaurant. Winkels met voor velen onbetaalbare merken als Brunello Guchinelli. En een verwarmd buitenbad dat tegen de besneeuwde bergen aanligt. Filmmaker Ralf van de Veerdonk wist niet wat hij zag toen hij Gasthof Post betrad om een promofilm over het hotel te maken.

"Er slapen veel sterren, zoals Johnny Depp en F1-coureur Sebastian Vettel, en tijdens ons verblijf zijn we Herman van Veen tegen het lijf gelopen", vertelt Ralf, die in januari 13 dagen in het hotel verbleef voor opnames. "Verder zie je vooral miljonairs en miljardairs. Als crew noemden we het hotel gekscherend Gasthof Porsche in plaats van Gasthof Post. Er stond me daar toch een rij auto's in de garage! Stond mijn eenvoudige Seat tussen de Porsches."

De promofilm die Ralf van het hotel maakte:

Bijzondere ligging

Het hotel is tegen een heuvel aangebouwd en heeft daardoor een bijzondere ligging, heeft de Nederlandse filmmaker ervaren. "Er is een heel mooie spa en een sterrenchef runt het restaurant. Zelf hou ik meer van een Wienerschnitzel moet ik eerlijk zeggen, maar het eten zag er prachtig uit. Een kamer in het hotel kost gemiddeld zo'n 1000 euro per nacht en het appartement van de Oranjes kost zo'n 2000 euro per nacht."

Het hotel is ingericht in een landelijke, Oostenrijkse stijl. "Veel hout en jachttrofeeën aan de muur. Elke kamer is volslagen uniek. De een heeft bijvoorbeeld een extra grote badkamer, de ander een voorzitje." Ralf bezoekt hotels over de hele wereld om er promofilms te maken, toch was hij erg onder de indruk van het hotel in Lech. "De rijkdom van de mensen die er komen is echt bizar. Veel bont en luxemerken. Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien."

Vereerd

Ralf voelt zich vereerd dat uitgerekend hij de video mocht maken. "Ze hadden ook honderd andere filmmakers van reclamebureaus kunnen vragen. Dus wat overheerst, is een gevoel van trots."

