IKEA-oprichter Ingvar Kamprad overleden

Ingvar Kamprad, de oprichter van het Zweedse woonwarenhuis IKEA, is gisteren op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het bedrijf vanochtend bekendgemaakt.

"De oprichter van IKEA en van Ikano en een van de grootste ondernemers van de twintigste eeuw, Ingvar Kamprad, is op 27 januari vreedzaam heengegaan in zijn huis in Småland, Zweden", meldt het bedrijf.

Zelf in elkaar zetten: groot succes

IKEA werd 75 jaar geleden door Kamprad opgericht en is al jarenlang de grootste meubelhandel van de wereld. Het hoofdkwartier is tegenwoordig in Nederland gevestigd. De succesformule van IKEA is gericht op de lagere prijzen doordat de klant zelf in pakketten aangeschafte meubels in elkaar zet.

Op zijn vijfde begon hij met het verkopen van lucifers. IKEA richtte hij op in 1943 toen hij 17 jaar oud was. De I en de K uit de naam IKEA zijn zijn initialen, de E en de A staan voor de boerderij (Elmtaryd) en de plaats (Agunnaryd) waar hij opgroeide.

De zelfbouwformule ontstond toen Kamprad zag dat een medewerker een verkochte tafel niet in de auto van een klant kon krijgen. Het personeelslid verwijderde de poten om hem toch in de auto te proppen. In 1956 werd dit 'pakketprincipe' de basis voor het megasucces van IKEA.

Bij IKEA werken wereldwijd in meer dan vierhonderd vestigingen naar schatting 194.000 mensen. Kamprad bleef altijd nauw betrokken, ook toen het bedrijf was uitgegroeid tot de grootste meubelketen ter wereld. De dagelijkse leiding droeg hij in 2013 over aan zijn jongste zoon Mathias.

Goed voor 35 miljard euro

Zelf verhuisde Kamprad dat jaar, anderhalf jaar na het overlijden van zijn echtgenote Margareta, naar Småland. Om belastingtechnische redenen had hij sinds begin jaren '70 in Zwitserland gewoond en al die tijd dus geen belasting betaald in Zweden, waar de tarieven voor topinkomens hoog liggen.

Hij hoorde bij de rijkste mensen van de wereld: een paar jaar geleden werd zijn vermogen in de miljardairs-index van Bloomberg geschat op rond de 35 miljard euro. Daarmee was hij de nummer tien van de wereld.

