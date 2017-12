'Huizen onbetaalbaar voor gewone burger', kardinaal haalt uit naar speculanten

De Duitse kardinaal Rainer Woelki heeft tijdens de Kerstmis in de Dom van Keulen gisteren hard uitgehaald naar speculanten op de woningmarkt. Hij noemde het 'inhumaan' dat gewone burgers amper nog betaalbare woningen kunnen krijgen.

Wie een baan heeft als ziekenverzorgster, vuilnisman, buschauffeur of politieagent, kan amper nog een betaalbare woning kopen, zei de kardinaal. De oorzaak is volgens hem dat woningen meer en meer investeringsobjecten zijn geworden. De kardinaal noemde dat 'cynisch en zelfs inhumaan'.

"Een maatschappij kan niet functioneren als mensen met een doorsnee inkomen, geen woning meer kunnen betalen", zei Woelki. Hij pleitte voor meer betaalbare woningen.

Ook probleem in Nederland

De zorgen van Woelki zijn er ook in Nederland. Vooral in Amsterdam zijn de prijzen van woningen de laatste jaren explosief gestegen, onder meer omdat er steeds meer woningen worden opgekocht door investeerders. De politiek in Amsterdam wil een hoorzitting organiseren met beleggers.

Tot de grootvastgoedbezitters in Amsterdam behoren Margot Pon, telg van de gelijknamige auto-importeur, Reinout Oerlemans en prins Bernard jr. Hij heeft volgens een onderzoek van Parool, deels samen met zakenpartners, 349 panden in Amsterdam in zijn bezit.

