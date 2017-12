Hoogste rechter VS staat inreisverbod Trump alsnog toe

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft president Donald Trump een overwinning bezorgd. Zijn laatste inreisverbod, dat al op 18 oktober in werking had moeten treden, mag er nu komen.

Dat betekent dat mensen uit zes overwegend islamitische landen mogen worden geweerd, ook als het juridisch verzet daartegen nog doorgaat bij lagere rechtbanken.

Controversieel beleidsplan

Het Supreme Court gaf, met zeven tegen twee stemmen, gehoor aan het verzoek van de regering de uitspraak van lagere rechters te herroepen. Die hadden de ban van Trump gedeeltelijk geblokkeerd door een uitzondering te maken voor personen met familie in de VS. Het was diens derde versie van een controversieel beleidsplan, dat hij al een week na zijn intrede in het Witte Huis presenteerde. De adviseurs van Trump gokten erop dat het Hof de nieuwste aanpassingen wel zou accepteren.

Het inreisverbod treft ingezeten van Iran, Syrië, Tsjaad, Somalië, Libië en Jemen. Bovendien zijn mensen met de Noord-Koreaanse nationaliteit niet welkom en een aantal regeringsfunctionarissen uit Venezuela. Lagere rechters hadden daarmee al wel ingestemd. De regering-Trump wil met de maatregel de terreurdreiging voor de VS verminderen. De betreffende landen voldoen niet aan de Amerikaanse veiligheidseisen om visa te kunnen verstrekken.

Tranen op het vliegveld:

Beelden van januari 2017, toen het inreisverbod van kracht werd. Een Iraans-Amerikaanse man kon zijn broer ondanks zijn verblijfsvergunning niet verwelkomen op het vliegveld.