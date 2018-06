Hooggerechtshof VS keurt inreisverbod Trump goed

Het Amerikaanse Hooggerechtshof ziet geen problemen in de omstreden inreiswet die president Trump begin vorig jaar invoerde. Mensen uit zes overwegend islamitische landen kunnen door het inreisverbod de Verenigde Staten niet meer in.

Reizigers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen worden door het inreisverbod getroffen. De uitspraak van het hof, waarin conservatieve Republikeinse rechters een meerderheid hebben, maakt voorlopig een eind aan het juridisch getouwtrek over de wet. Lagere rechters hadden eerder geoordeeld dat het inreisverbod voor moslims niet spoorde met de grondwet.

Correspondent Erik Mouthaan heeft het over een 'klinkende overwinning' voor Trump. "Het Hooggerechtshof bevestigt dat de grondwet hem veel ruimte geeft als het gaat om wie het land wel of niet in mogen. Als uitvoerende macht heeft de president die bevoegdheid."

Puinhoop op luchthavens

Al een week nadat hij was aangetreden, kwam Trump met het gedeeltelijke inreisverbod. Op luchthavens werd het een puinhoop door mensen die niet verder konden reizen en door demonstranten die lieten weten het niet eens te zijn met het verbod.

Trump heeft altijd volgehouden dat het inreisverbod heel belangrijk is voor de veiligheid in de VS. Hij reageerde vandaag kort, maar krachtig op de goedkeuring van het Hooggerechtshof:

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

