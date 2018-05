Hoe Meghan Markle kleding populair maakt en websites laat crashen

Sites die crashen, truien die binnen minuten uitverkocht zijn. Dat ze kan acteren wisten we al, maar het blijkt dat Meghan Markle merken in goud kan veranderen. Ze doet dat met een alledaagse bezigheid: het simpelweg dragen van kleren.

Meghan Markle werd vooral bekend door haar rol als juridisch medewerker Rachel Zane in hitserie Suits. Op 19 mei stapt ze in het huwelijksbootje met de Britse prins Harry. En dat maakt haar zo mogelijk nog beroemder.

Verkoopcijfers die ontploffen

Door haar grote bekendheid heeft ze grote invloed op het koopgedrag van mensen. Daar zullen 'social influencers' - zoals Anna Nooshin of Negin Mirsalehi, die via Instagram betaald reclame maken voor merken en zo de koopwensen van het volk proberen te beïnvloeden - jaloers op zijn. Markle, die al haar social media-accounts verwijderde, hoeft slechts een broek aan te trekken om de verkoopcijfers te laten exploderen.

In 2017 bijvoorbeeld was ze met haar verloofde bij de Invictus Games in Toronto. Ze had een broek van het merk 'Mother Denim' aan. Dat bedrijf zag vervolgens 200 procent meer verkeer op de website komen en het bezoek via Google steeg met 60 procent. Drie dagen later waren de jeans volledig uitverkocht - met vierhonderd mensen op de wachtlijst.

5000 procent stijging, in 11 minuten uitverkocht

De handtas die ze bij zich droeg viel eveneens in de smaak. 20.000 mensen registreerden zich op een wachtlijst. Die tas viel nog in het niet bij een andere tas; degene die ze droeg vlak na de bekendmaking van haar verloving. De Schotse fabrikant Strathberry zag het siteverkeer met 5000 procent stijgen en de tas verkocht in 11 minuten uit, schrijft de New York Times.

Deze witte jas zorgde voor een websitecrash (Beeld: Getty Images)

De witte jas die ze droeg verkocht ook meteen uit. De website crashte omdat het verkeer te groot werd - en dat terwijl de jas niet eens online te bestellen was. Een paar - ogenschijnlijk - simpele oorbellen veroorzaken hetzelfde effect: juwelenverkoper Birks ziet iedere keer dat ze iets van dat merk draagt het siteverkeer met 500 procent stijgen.

Televisiester, royal, fantastisch uiterlijk

Voor koningshuisverslaggever Sander Paulus van RTL Nieuws is het vrij goed te verklaren. "Markle heeft een geweldige combinatie: ze was al een televisiester, ze wordt nu een royal en ze ziet er ook nog eens fantastisch uit. Ze heeft eigenlijk alles mee. Vergelijkbare effecten zie je trouwens ook bij andere leden van het koningshuis", zegt hij.

"Zo is het 'Kate-effect' een miljard waard", zegt Justine Droogendijk, de auteur van het boek 'Magie van Máxima' die zich specialiseert in de mode van het koningshuis. "Kate [Middleton] inspireert enorm met haar kleding. Meghan doet dat ook."

Nuchtere Nederlanders

Droogendijk merkt op dat Máxima dat in mindere mate ook doet. "Zij heeft wel wat trends op haar naam staan en toen Jan Taminiau haar inhuldigingsjurk had gemaakt heeft hij daarna maandenlang opdrachten gekregen als gevolg daarvan. Maar haar modebeeld staat wat verder af van de nuchtere Nederlander. Het is niet zo dat als zij iets draagt, wij het nu in de kast willen."

Dat is bij Markle duidelijk wel het geval. In januari droeg ze een zwarte jeans van Hiut Denim, een klein bedrijf uit Wales. Normaal gesproken maakte Hiut zo’n 150 broeken per week. Nadat Markle de broek droeg, moest Hiut de productie naar een grotere fabriek verplaatsen omdat ze niet aan de vraag naar de broeken - die zo’n 260 euro per stuk kosten - konden voldoen. Het zorgde voor een levertermijn van drie maanden.

Kopiëren kun je leren

Volgens Droogendijk is de kledingstijl van Middleton en Markle wat beter na te doen voor 'gewone mensen'. "Meghan draagt vaak aan iedere vinger een ring, dat kan iedereen. Engeland heeft sowieso heel veel sites waar de dagelijkse outfit van Meghan of Kate wordt bijgehouden, met tips om het goedkoper te kopiëren."

En dat doen we graag en massaal, weet Judith van der Rijt, consultant bij PR-bureau Coopr. "Het is ook gewoon simpele consumentenpsychologie. Mensen kopen dingen als een celebrity dat ook heeft. Je hebt dan het idee dat het goed is, of mooi of dat zij er waarde aan hechten", vertelt Van der Rijt.

'Markle kan een stempel drukken'

"Ik kan me voorstellen dat iemand als Meghan Markle vaak bij wat kleinere merken koopt", gaat ze verder. "Daarmee druk je een stempel op wie je zelf bent, maar daarmee wordt je gevolgd door fans en de industrie. De manier waarop zij dat kan doen is slechts voor een paar mensen weggelegd."

Daarmee doelt Van der Rijt op een Kim Kardashian en sterren als Beyoncé, Jay-Z en Kanye West. "Zij kunnen in bepaalde scènes wel echt een stempel drukken, die macht hebben ze. Soms worden dergelijke influencers daar ook grof voor betaald."

In Nederland denkt ze dan in eerste instantie aan Anna Nooshin of Negin Mirsalehi. "Zeker die laatste is wereldwijd heel groot, dus het is lastig om te zeggen hoe groot hun invloed in Nederland is. Maar als zij iets koopt, is dat ook wel meteen een statement."

De fascinatie rondom de kleding van Markle neemt toe en dat stopt voorlopig niet. Dat is wel te zien op sites zoals deze, waar de favoriete kledingmerken van Markle uitgebreid besproken worden. Of deze site, waar zowel haar kleding als goedkopere varianten daarop worden gelinkt.

Meghan Markle zwaait (beeld: ANP)