Historische topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump in mei

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Amerikaanse president Donald Trump uitgenodigd. Dat meldt de regering van Zuid-Korea. Trump laat weten op de uitnodiging in te zullen gaan. Waarschijnlijk zullen de twee elkaar in mei al spreken.

De top zou vooral moeten gaan over het stoppen van rakettesten door Noord-Korea en uiteindelijk het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Beide Korea's hebben de afgelopen dagen gesprekken hierover gevoerd en de afspraak was dat Zuid-Korea de uitkomst van die gesprekken bekend zou maken aan de Amerikaanse regering.

Noord-Korea zal voorlopig geen raketten meer testen en atoomproeven doen. Ook heeft Kim volgens Zuid-Korea 'begrip voor de gezamenlijke legeroefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten'.

Sancties blijven van kracht

Trump spreekt van een grote vooruitgang, maar voegt daar in één adem aan toe dat de economische sancties tegen Noord-Korea voorlopig gewoon van kracht blijven.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018

Historisch

Als de ontmoeting daadwerkelijk doorgaat, dan is deze zonder meer historisch te noemen. Nog nooit sprak een Amerikaanse president met het Noord-Koreaanse regime, dat de VS al sinds het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 beschouwt als zijn aartsvijand. De twee landen zijn formeel al bijna 70 jaar met elkaar in oorlog. Vrede is nooit getekend.

Trump dreigt met totale vernietiging:

Het ging het afgelopen jaar hard tegen hard tussen de VS en Noord-Korea

Uitdagen en schelden

Nog maar een paar maanden geleden was de spanning tussen de VS en Noord-Korea nog om te snijden. Trump en Kim deinsden er niet voor terug om elkaar publiekelijk uit te dagen en zelfs uit te schelden. Noord-Korea ging verder dan ooit met zijn kern- en raketproeven en schoot zelfs als een raket over Japan heen richting de VS.

Trump liet op zijn beurt meermaals weten Noord-Korea desnoods compleet van de kaart te vegen. Beide leiders dreigden hun kernwapenarsenaal daadwerkelijk te gebruiken.

Olympische Spelen

Pas in de aanloop naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea leek Noord-Korea voor het eerst toenadering te zoeken, vooral richting Zuid-Korea. Een kleine delegatie Noord-Koreaanse sporters deed mee aan de Spelen en enkele hoge functionarissen van het regime bezochten de winterspelen. Afgelopen week lekte via Zuid-Koreaanse officials uit dat Noord-Korea bereid zou zijn te praten.

