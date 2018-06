Historische handdruk: Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar

Rond 02:20 uur kwam president Trump aan op het eiland Sentosa. Even later arriveerde ook Kim. Het eiland is alleen nog te bereiken met één brug. Het is voor het eerst dat een zittende Amerikaanse president praat met de leider van Noord-Korea.

Trump en Kim spraken ongeveer 45 minuten met elkaar onder vier ogen. Er waren bij dat gesprek wel tolken aanwezig. Trump en Kim praten nu verder, met daarbij ook delegaties van de Verenigde Staten en Noord-Korea.

Kim Jong-un zei voor het gesprek dat 'woorden en praktijken' uit het verleden als een obstakel werken. Maar dat die obstakels wel te overwinnen zijn. Trump zei dat het tijd is 'om de grote problemen op te lossen'.

Aan het begin van de nacht begonnen de besprekingen in Singapore. President Trump liet via Twitter weten dat ambtenaren van beide landen al met elkaar spraken. "De vergaderingen gaan goed en snel", schrijft hij. "Maar uiteindelijk doen ze er niet toe. We zullen allemaal snel genoeg weten of een echte deal mogelijk is."

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!