Heathrow mag uitbreiden, maar zelfs grootste klant is sceptisch

​Na decennia van protest mag Londen Heathrow nu toch echt een derde start- en landingsbaan gaan aanleggen. Met 415 stemmen voor en 119 tegen steunt het Britse Lagerhuis de uitbreiding van de grootste luchthaven van Groot-Brittannië. Drie weken geleden had de regering al groen licht gegeven.

Verwacht wordt dat er in 2021 met de aanleg kan worden begonnen. Vier jaar laten moet de derde baan open gaan. Hiermee kan het aantal passagiers groeien van 78 miljoen nu naar 135 miljoen in de toekomst. Ter vergelijking: Schiphol verwerkte vorig jaar 68 miljoen passagiers. De totale kosten worden geschat op 16 miljard pond (18 miljard euro).

100.000 banen

Volgens voorstanders staan de huidige twee banen de groei van het vliegveld in de weg. Bovendien zou een derde baan een flinke impuls geven aan de economie: niet alleen levert het stukje asfalt groei van 74 miljard pond (84 miljard euro) op, ook zorgt het voor 100.000 banen en een verdubbeling van de vrachtcapaciteit, aldus de Britse regering.



De derde baan moet Heathrow een flinke impuls geven aan. Beeld © ANP

Tegenstanders echter vrezen schade aan het milieu. Omwonenden en de milieubeweging verwachten voor fors meer geluidsoverlast en achteruitgang van de luchtkwaliteit. Enkele uren vóór de stemming lieten tegenstanders van zich horen door op de vloer van het parlementsgebouw te gaan liggen. Daarbij werden twaalf demonstranten opgepakt.

Bezoekje aan Afghanistan

Ook de politiek zelf is verdeeld. Staatssecretaris van internationale handel Greg Hands trad vorige week af, zodat hij zelf tegen kon stemmen. In het Britse politieke systeem zijn bestuurders ook lid van het parlement en mogen dus meestemmen.

Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is ook tegen, maar aftreden ging hem een stap te ver. Om zijn stem niet te hoeven laten horen, had de oud-burgemeester van Londen een comfortabel bezoekje aan Afghanistan ingepland.

Nul vertrouwen

De opvallendste kritiek komt echter van Heathrows grootste klant: British Airways. De luchtvaartmaatschappij maakt zich met name zorgen over stijgende prijzen. "Het parlement heeft werkelijk geen idee hoeveel de uitbreiding kost", zei topman Willie Walsh in een verklaring. "We hebben nul vertrouwen in het vermogen van Heathrows management om de kosten gelijk te houden."

Direct na de stemming in het parlement kondigden tegenstanders aan het besluit aan te vechten. Zo liet Greenpeace al weten een gang naar de rechter te nemen. Ook de huidige burgemeester van Londen, Sadiq Khan, had eerder al gezegd een rechtszaak tegen de derde baan te steunen.

Nadelig voor Schiphol

De uitbreiding van Heathrow kan nadelig zijn voor andere grote Europese luchthavens, zoals Schiphol. Twee jaar geleden al zei luchtvaarteconoom Hans Heerkens tegen RTL Z dat de derde baan in Londen gevolgen kan hebben voor de positie van Schiphol, KLM en Amsterdam als vestigingsplaats.

Zo kan hij zich voorstellen dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen graag op Heathrow zouden willen vliegen, als daar de ruimte voor is. Dat heeft 'zonder meer' effect op KLM, voor wie de Noord-Atlantische markt heel belangrijk is, aldus Heerkens.

Een grotere capaciteit op Heathrow kan ook Amsterdam als vestigingsplaats raken, denkt de luchtvaarteconoom. ''Hoe bereikbaarder, hoe beter. Londen krijgt zo concurrentievoordelen ten opzichte van Amsterdam."