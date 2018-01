Harde brexit kost Nederlandse bedrijven honderden miljoenen euro's

Bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk krijgen een zware klap als het land de Europese Unie verlaat zonder handelsafspraken. Een harde brexit gaat bedrijven honderden miljoenen euro's kosten, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet.

Als het VK uit de gemeenschappelijke markt van de EU stapt, moeten import en export weer langs de douane. De administratie die daarbij komt kijken als Brussel en Londen voor hun scheiding geen handelsakkoord sluiten, kost Nederlandse bedrijven jaarlijks alleen al 387 miljoen euro tot 627 miljoen euro.

Dit heeft accountantskantoor KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw onderzocht. Daarbovenop komen mogelijk nog in- en uitvoerrechten, btw-uitgaven en de kosten die bedrijven moeten maken om te voldoen aan de eisen die het Verenigd Koninkrijk aan Europese producten en de EU aan Britse producten zal stellen.

Vooral vleesbedrijven en bloemsnijsector geraakt

De gevolgen van een zogeheten harde brexit verschillen per sector, maar sommige sectoren die KPMG heeft onderzocht worden flink geraakt. Vleesbedrijven moeten door administratieve lasten en markttoegangseisen vrezen voor een jaarlijkse strop van ongeveer 10 miljoen euro tot 28 miljoen euro. Voor de snijbloemensector is dat 4,4 miljoen tot 7,3 miljoen.

Zie ook: Kwart ondernemers: nu al last van onzekerheid brexit

De onderzoekers waarschuwen dat bedrijven niet klaar zijn om een harde brexit op te vangen en daar ook nog te weinig mee bezig zijn. Ze komen nog niet in beweging omdat de onderhandelingen tussen Brussel en Londen nog in volle gang zijn.

De douane en de toezichthouders zijn al evenmin berekend op het vele extra werk dat hen zou wachten. Wachttijden die daardoor ontstaan, jagen bedrijven dan weer op kosten.

Het Centraal Planbureau berekende eerder dat de kosten van brexit voor Nederland kunnen oplopen tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product in 2030. Dit komt neer op 10 miljard euro, dat komt neer op 575 euro per inwoner. De Rabobank stelt dat een 'harde' brexit 4,25 procent groei kan schelen tot 2030. Dit komt neer op 4000 euro per werkende Nederlander.

'Overheid moet bedrijven informeren'

De overheid zou er goed aan doen bedrijven beter te informeren, zelf vast wat afspraken met de Britten te maken en bijvoorbeeld alvast extra douaniers en inspecteurs te werven, vinden de onderzoekers.

Verantwoordelijk staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer gaat praten met de douane en verschillende inspecties om te kijken wat die kunnen doen. "Maar een ondernemer moet zelf het belangrijkste werk doen. Bereid u als ondernemer op tijd voor."

Checklist voor ondernemers

In een reactie daarop zeggen de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland dat overheidsdiensten ervoor moeten zorgen dat ondernemers straks zo soepel mogelijk de grens over kunnen en de handel niet vastloopt.

De organisaties publiceerden eerder al een speciale checklist met tips voor ondernemers, vooruitlopend op de brexit. Later deze maand volgt nog een extra informatiepakket online.

Stabiliteit

Hoe de handelsrelatie tussen het VK en de EU eruit komt te zien, is nog de vraag. In december werd een akkoord bereikt over de eerste fase van brexit. De komende periode is fase twee aan de beurt en die gaat over de toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en dat is belangrijk voor de economische stabiliteit.

De onderzoekers waarschuwen dat het brexit-moment, 29 maart 2019, snel dichterbij komt. Hoe langer de onduidelijkheid duurt, hoe minder goed bedrijven en toezichthouders zich kunnen voorbereiden.