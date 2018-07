Handelsoorlog met China van start: Trump voert heffingen in

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten is een feit. Lang is er gedreigd, vrijdagmorgen vroeg werden Trumps dreigementen werkelijkheid. De VS heeft importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 34 miljard dollar ingesteld. Er wordt een extra belasting van 25 procent geheven.

China betaalt met gelijke munt terug. In China Daily, de Engelstalige krant die onder controle van de overheid staat, wordt gemeld dat China per direct extra heffingen invoert op 545 producten met een totale waarde van 34 miljard dollar. Het gaat dan onder meer om fruit- en versproducten, auto's en vis. Verder stelt de krant dat de acties van Amerika 'pesterig' zijn en dat Amerika de regels van de wereldhandelsorganisatie overtreedt door 'de grootste handelsoorlog in de geschiedenis te beginnen'.

Als China terugslaat, escaleert Amerika

In april zei China al dat er een lijst was met 106 producten die onder die heffingen zouden vallen. Dan gaat het onder meer over auto’s, mais, soja en rundvlees, kleine vliegtuigen, chemicaliën en tabak. De lijst is goed voor zo’n 50 miljard dollar, het exacte bedrag waarnaar Trump heeft gezegd de heffingen op te gaan voeren.

Verwacht wordt dat China eerst ook heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 34 miljard dollar zal invoeren. Maar Trump zei gisteren nog dat de eerste golf over twee weken gevolgd zal worden door nog eens 16 miljard, wat dus uitkomt op 50 miljard dollar.

Staarwedstrijd met forse gevolgen

Zo slaan de twee landen elkaar om de oren om uiteindelijk op hetzelfde bedrag uit te komen. De landen verkeren in een patstelling waarbij het de grote vraag is wie het eerste met zijn ogen knippert, een stapje terug doet en een groter conflict uit de weg gaat.

China lijkt dat in ieder geval niet van plan te zijn, Trump evenmin. De president van de Verenigde Staten vertelde journalisten donderdag dat het niet stopt bij 50 miljard dollar, als China niet inbindt. Trump zei nog eens 200 miljard dollar aan heffingen tijdelijk opgeschort te hebben, daarna is het nog mogelijk om nog eens importheffingen op goederen ter waarde van 300 miljard in te voeren.

Dat komt samen uit op 500 miljard tot 550 miljard dollar, wat ongeveer het bedrag aan goederen is dat Amerika vorig jaar importeerde uit China. Dat was in 2017 506 miljard dollar. Trump verwijt China dat het handelsoverschot tussen de beide landen veel te groot is: China exporteert voor 375 miljard dollar meer naar de VS dan het importeert.

RTL Z zette eerder op een rijtje hoe China terug kan slaan.

Wel een handelsoorlog, geen handelsoorlog, toch een handelsoorlog

In maart begon de dreiging met het aankondigen van heffingen op staal en aluminium. Trump wilde daarmee de 'oneerlijke handel' aanpakken. De meeste landen werden uitgezonderd daarvan, maar China zou vol geraakt worden. Daarna ging het over en weer met dreigingen van extra tarieven.

En toen ging opeens de rem erop. Eind mei zei Amerika onderhandeld te hebben om het conflict op te lossen, de handelsoorlog stond even on hold. China zou hebben beloofd om het handelsoverschot terug te brengen en meer Amerikaanse spullen te gaan importeren. Maar half juni werd de strijdbijl toch opgegraven en werd de handelsoorlog herstart.

America first, maar werkt dat?

Dat gebeurt allemaal om de Amerikaanse industrie te beschermen, zegt Trump. Maar hoewel het bedrijfsleven over het algemeen blij is met Trumps protectionistisch beleid, zijn.

Amerikaanse aluminiumproducenten, energiebedrijven en automakers juist ongerust. Zij vrezen voor de onzekerheid en tegenmaatregelen die de handelsoorlog met zich meebrengt. In sommige gevallen nemen ze geen nieuwe mensen meer aan en stellen ze grote uitgaven uit.

De daadwerkelijke invoering van de heffingen zal naar verwachting flinke effecten hebben op wereldwijde bevoorradingsketens. Het zorgt ervoor dat bedrijven en consumenten te maken krijgen met stijgende kosten en schudt de aandelenmarkten flink op. In een doemscenario dat De Nederlandsche Bank in juni schetste, kan de handelsoorlog Nederland in de komende twee jaar tot 10 miljard euro aan economische groei kosten.

Trump begint sterk aan de handelsoorlog, constateert Roderick Veelo.