Gigantische hitte in Canada zorgde al voor 54 doden

De hittegolf die de Canadese provincie Quebec al een paar dagen teistert, heeft al zeker 54 mensen het leven gekost. Het tv-station CBC telde alleen al in de stad Montreal 28 doden.

De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 jaar en chronisch ziek of leden aan andere aandoeningen. De temperatuur in Oost-Canada is volgens het Canadese weather Channel sinds woensdag gestegen tot rond de 37 graden.

Op deuren kloppen

Dat is ongeveer tien graden hoger dan de gemiddelde maximumtemperatuur begin juli. In het weekend daalt de temperatuur weer en is de hittegolf voorbij.

De weerdiensten gaven een hittealarm af voor Montreal. Ook voor een groot deel van Ontario, Nova Scotia en New Brunswick werden waarschuwingen voor de hitte gegeven.

106 mensen overleden in 2010

Er wordt gevreesd dat de hittegolf net zo dodelijk kan zijn als die van 2010, toen 106 mensen aan de gevolgen overleden. Burgemeesters van de steden vragen inwoners goed te letten op buren. "Ik reken erop dat inwoners van Montreal op deuren kloppen om te controleren of de mensen oké zijn", liet burgemeester Valérie Plante weten.

Meer op rtlnieuws.nl:

Langdurige droogte houdt voorlopig aan: wanneer is het drinkwater op?