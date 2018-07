Geen tassen en schoenen meer van Ivanka, presidentsdochter stopt met modemerk

De dochter van president Donald Trump stopt met haar modemerk. Ivanka Trump zegt zich te concentreren op haar activiteiten in Washington. Daar werkt ze als topadviseur van haar vader.

Werknemers nemen de komende weken afscheid van het modebedrijf van de presidentsdochter, zei een woordvoerster tegen The New York Times. Ivanka Trump deed vorig jaar al een stap terug binnen het bedrijf, deels vanwege kritiek dat door haar functie binnen het Witte Huis sprake was van belangenverstrengeling.

Reclame maken

Zo ontstond vorig jaar commotie toen een andere topadviseur van het Witte Huis, Kellyanne Conway, de producten van Ivanka aanprees in een interview. "Ik maak hier even gratis reclame. Ga het vandaag kopen. Het is online te vinden'', zei Conway tijdens een interview.

Het hoofdkwartier van het kledingmerk bevond zich aanvankelijk in de Trump Tower in New York, maar verhuisde later naar een andere locatie. Het bedrijf sloot onder meer licentieovereenkomsten met producenten, die betaalden voor het gebruik van de naam Ivanka Trump. Handtassen, jurken en schoenen met haar naam gingen over de toonbank in grote warenhuizen.

