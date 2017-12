Geen 'shutdown' in VS, tijdelijke begroting goedgekeurd

De Amerikaanse Senaat heeft een noodwet goedgekeurd waardoor de financiering voor federale overheden nog tot 19 januari is geregeld. Het voorkomt daarmee vlak voor de deadline een zogenoemde 'shutdown' van overheidsinstanties.

Als er niets was gebeurd zouden vandaag veel overheidsinstellingen sluiten omdat ze geen geld meer krijgen. Het Congres heeft nu tot 19 januari de tijd om een begroting te maken, die loopt tot 30 september 2018. President Trump moet nog tekenen.

'Shutdown' in 2013

De Senaat stemde met 66 tegen 32 in met de noodwet, nadat de wet probleemloos door het Huis van Afgevaardigden was gekomen. Veel Democratische senatoren kozen ervoor om in te stemmen met de noodwet om zo een 'shutdown' van de overheid te voorkomen.

De laatste keer dat Amerika te maken kreeg met een 'shutdown' was in 2013, toen Obama president was. Overheidsinstellingen bleven toen twee weken gesloten en veel ambtenaren kregen in die periode niet betaald.