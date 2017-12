Geen brexitdeal: May en Juncker komen er niet uit

Een 'goed gesprek' met 'beste bedoelingen', maar een deal heeft de lunch tussen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en de Britse premier Theresa May niet opgeleverd.

"Ondanks onze inspanningen was het niet mogelijk om complete overeenstemming te bereiken", zei Juncker na afloop van hun gesprek in een toelichting. Vandaag werd als een cruciale dag gezien in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over brexit.

Vertraging

Nu er geen deal ligt over de eerste fase van de scheiding, loopt het proces vertraging op. Volgende week zou er namelijk op een EU-top worden gestemd over of er voldoende voortgang is geboekt in de eerste fase, en daarna zou fase twee kunnen ingaan. Die gaat over de handelsrelatie.

In de eerste fase van de onderhandelingen, waar al maanden over wordt gesproken, moet overeenstemming gevonden worden op de drie belangrijkste thema's: de eindafrekening (het geld dat het VK de EU straks verschuldigd is), de rechten voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (en omgekeerd) en de grens tussen Noord-Ierland (Brits) en Ierland (EU).

'Taaie onderhandelaar'

Juncker noemt May geen gemakkelijke, maar een 'taaie onderhandelaar'. "Zij verdedigt de Britten, maar ik de EU." May voegde daar aan toe: "Over veel dingen zijn we het wel eens maar er blijven een paar meningsverschillen."

Voor het eind van de week volgt nieuw overleg. May zei vertrouwen te hebben in een goede afloop.