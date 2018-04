Geen bonus?! Werknemers van GM in Zuid-Korea slopen kantoor

Wat, geen bonus?! Tientallen werknemers van een General Motors-kantoor in Zuid-Korea reageerden woest toen ze hoorden dat hun extraatje geschrapt werd. In een filmpje is te zien hoe ze zich vol overgave afreageren op het kantoormeubilair van hun baas.

Stoelen, bureaus en kasten: alles moet eraan geloven. Het zal niet verrassen dat het personeel en de directie van het GM-kantoor in de havenstad Incheon al langer overhoop liggen met elkaar.

De reden voor het schrappen van de bonus is een lege kas. Het Amerikaanse GM wil in Zuid-Korea een grote reorganisatie doorvoeren vanwege de oplopende verliezen. Vakbonden zijn het niet eens met de voorgestelde maatregelen en eisen het vertrek van de topman van GM in het land.

Reorganisatie

In februari waren ook al protesten. De autofabrikant, die 16.500 werknemers heeft in Zuid-Korea, dreigde eerder dit jaar met een vertrek uit het land. Vorige maand verklaarde het bedrijf faillissement aan te vragen voor de lokale tak als de bonden niet akkoord gaan met de reorganisatieplannen.

GM wil de relschoppers die het kantoor hebben gesloopt voor de rechter slepen en heeft aangifte gedaan.