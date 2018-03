Gazprom draait gaskraan naar Oekraïne dicht

Het Russische gasbedrijf Gazprom stopt met de levering van gas aan Oekraïne en verbreekt daarom de contracten met de Oekraïense staatsenergiemaatschappij Naftogaz.

Gazprom is hiervoor naar een arbitrage-hof in Stockholm gestapt, meldt de plaatsvervangend chef van Gazprom, Aleksander Medvedev.

Datzelfde hof oordeelde vorige week nog dat Gazprom zijn Oekraïense klant Naftogaz 2,1 miljard euro moet betalen. Het Russische staatsbedrijf zou nalatig zijn geweest met leveringen van gas richting Oekraïne. Als reactie draait het Russische bedrijf nu de gaskraan dicht.

'EU vult gat op'

Hoewel alle gascontracten verbroken worden, komt Oekraïne volgens president Petro Porosjenko niet in de kou komt te zitten. Hij verwacht dat landen in de Europese Unie meer gas naar Oekraïne zullen pompen.

Oekraïne voerde eerder 4 miljoen kubieke meter gas per dag in vanuit de EU en dat is inmiddels opgelopen tot 29 miljoen kubieke meter per dag, aldus Petrosjenko.

De maatregel van Gazprom zou geen gevolgen hebben voor de doorstroom van Russisch gas naar de rest van Europa.