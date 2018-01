Fransen mogen zich voortaan één keer vergissen

Fransen mogen zich één keer vergissen in contact met de overheid. Een wetsvoorstel daarover werd gisteravond aangenomen in de Franse Tweede Kamer.

Het recht om zich één keer te vergissen geldt in contact met de overheid. Bij de eerste vergissing mag de overheid nu geen sanctie meer opleggen.

Vertrouwen is belangrijk

De Franse regering noemt de wetgeving een revolutie in het dagelijks leven. Het is onderdeel van de hervormingsplannen van de liberale president Emmanuel Macron. Hij wil dat het recht om zich te vergissen een hoeksteen wordt voor de verhouding tussen de burgers en de overheid, die gebaseerd moet zijn op vertrouwen.

Heel veel dingen die misgaan bij het aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen, kunnen gewoon een foutje zijn, is het uitgangspunt. Daar hoeft niet meteen boze opzet achter te zitten. Als de overheid denkt dat de fout niet per ongeluk is gemaakt, dan moet die bewijzen dat er sprake was van kwade opzet. Overigens zijn er wel uitzonderingen op de wet. Die gelden bijvoorbeeld voor situaties in de gezondheidszorg.

Het wetsvoorstel moet nog verder worden uitgewerkt.

