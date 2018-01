De 91-jarige Franse topkok Paul Bocuse is overleden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb maakte dat via Twitter bekend.

Bocuse is de afgelopen jaren verschillende keren aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg meerdere bypasses en ook een nieuwe hartklep. Daarnaast leed hij aan de ziekte van Parkinson.

Prestigieuze prijs

Bocuse werd vooral bekend als grondlegger van de 'nouvelle cuisine', een kookstijl met lichte en verse ingrediënten in relatief kleine porties. Ook schreef hij diverse kookboeken en verdiende hij drie Michelinsterren met zijn eigen restaurant onder de rook van Lyon. De naar hem genoemde prijs Bocuse d'Or is de meest prestigieuze prijs onder topchefs over de hele wereld.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 januari 2018

