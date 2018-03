Franse politie schiet gijzelnemer dood tijdens inval in supermarkt

De man die mensen gijzelde in een supermarkt in het Franse Trèbes is door de politie doodgeschoten.

Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb bekendgemaakt op Twitter.

Drie mensen gedood

De gewapende man, die verklaarde te handelen namens de terreurorganisatie IS, doodde drie mensen. Kort voor de gijzeling schoot hij op straat iemand dodelijk in zijn hoofd, naar verluidt werd hij op dat moment achterna gezeten door de politie. De gijzelnemer vluchtte vervolgens de supermarkt in, daar doodde hij nog twee mensen.

De politie schoot de aanslagpleger uiteindelijk in de supermarkt dood.

Geen terreurverdachte

Volgens Collomb is de dader geïdentificeerd als de 26-jarige Marokkaan Redouane Lakdim uit Carcassonne. Hij zei dat de man bekend was bij de politie vanwege het plegen van kleine misdrijven. Hij was geen terreurverdachte.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron had de actie van de gewapende man alles weg van een terroristische aanval.

'Ik hoorde een harde knal'

Een ooggetuige beschrijft wat hij heeft gezien van de gijzeling in de supermarkt.

Salah Abdeslam

Volgens Franse media eiste de aanslagpleger de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog in leven is. Abdeslam zit vast in Frankrijk.