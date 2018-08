FBI ontslaat speciaal agent die Trump 'een idioot' noemde

Strzok is de derde hooggeplaatste functionaris van de FBI die zijn baan verliest onder president Trump. Eerder moesten FBI-directeur James Comey en Andrew McCabe al het veld ruimen.

Vanwege de tekstberichten werd Peter Strzok van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen gehaald. Er werd ook een intern onderzoek gestart, dat nu tot zijn ontslag heeft geleid.

Peter Strzok was ook betrokken bij het onderzoek naar het e-mailschandaal van Hillary Clinton. Zij gebruikte een privéserver in de tijd dat ze minister van Buitenlandse Zaken was.

Strzok werd door Republikeinen gezien als een voorbeeld van een FBI die zich tegen president Trump heeft gekeerd. Hij werd recent nog verhoord in het Amerikaanse Congres.

President Donald Trump is blij met het ontslag van Strzok. Via Twitter zegt hij: "Agent Strzok is ontslagen door de FBI - eindelijk." Volgens Trump is de lijst van 'slechte mensen bij de FBI en het ministerie van Justitie steeds langer aan het worden'.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!