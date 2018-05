'FBI en Justitie onderzoeken omstreden Cambridge Analytica'

Cambridge Analytica wordt onderzocht door de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het omstreden politieke data-analysebedrijf vroeg begin mei faillissement aan.

Onderzoekers van de FBI willen voormalig medewerkers van het bedrijf verhoren, meldt de New York Times. Ook hebben Justitie en de FBI vragen voor banken die zaken hebben gedaan met het bedrijf.

Gesprekken met getuigen

Veel details zijn er volgens de New York Times nog niet over het onderzoek. De onderzoekers willen in beeld krijgen hoe het bedrijf in elkaar stak en te werk ging. Daarvoor hebben de onderzoekers gesproken met mogelijke getuigen.

Het lijkt er volgens de Amerikaanse krant op dat gefocust wordt op het financiële reilen en zeilen van Cambridge Analytica. Daarnaast wordt onderzocht hoe het bedrijf persoonlijke data verkreeg via Facebook en andere bronnen.

Storm van kritiek

Er is ook contact opgenomen met Facebook. Facebook en Cambridge Analytica kwamen onder vuur te liggen toen duidelijk werd dat het bedrijf in 2015 zonder toestemming gebruikersdata van het sociale netwerk gebruikte om zeer nauwkeurige dataprofielen op te stellen.

Daarmee had het een voordeel bij het bereiken van Amerikaanse kiezers. Wereldwijd gebruikte het bedrijf de data van ongeveer 87 miljoen gebruikers. Na de onthullingen volgde een storm van kritiek op Facebook.

Facebook draait verder

Facebook lijdt vooralsnog weinig schade in financiële zin. Ook de (Nederlandse) gebruikers bleven het platform gebruiken. Naar aanleiding van het schandaal heeft Facebook nu de algemene voorwaarden bijgewerkt. Onlangs werden ook de privacy-instellingen beter zichtbaar en werd het makkelijker om gegevens te wissen.

Cambridge Analytica overleefde het schandaal echter niet. Het bedrijf heeft faillissement aangevraagd omdat het vrijwel alle klanten verloor. Ook stapelden de kosten van een intern onderzoek naar ex-ceo Alexander Nix zich op. Het bedrijf gaf aan zich van geen kwaad bewust te zijn en stelt slachtoffer te zijn geworden van ongefundeerde beschuldigingen.