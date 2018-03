Facebookbaas staat open voor verhoor Congres: 'Doe het graag als dat het juiste is'

Facebookbaas Mark Zuckerberg staat ervoor open om tegenover een commissie van het Amerikaanse Congres te getuigen.

Dat zegt hij in een interview met CNN waarin hij tevens spijt betuigt rond de gang van zaken met databedrijf Cambridge Analytica.

"Het korte antwoord is dat ik het graag zou doen als dat het juiste is", aldus Zuckerberg, die eraan toevoegt dat Facebook iemand zal sturen met de meeste kennis van zaken. "Als ik dat ben, dan ga ik graag." Zowel Amerikaanse als Europese volksvertegenwoordigers willen Zuckerberg horen over het schandaal.

Grote schending van vertrouwen

"Dit was een grote schending van het vertrouwen en het spijt me dat dit is gebeurd", laat de oprichter van Facebook tevens weten. Hij geeft aan dat sommige gebieden gereguleerd moeten worden voor de transparantie. Volgens Zuckerberg was het tevens een fout om Cambridge Analytica te vertrouwen dat het bedrijf de data van Facebookgebruikers zou verwijderen.

Hoe Cambridge Analytica de gegevens in handen kreeg Cambridge Analyitca kon de gegevens van de miljoenen gebruikers verzamelen via een eigen app op Facebook. Honderdduizenden gebruikers namen via de app tegen betaling een persoonlijkheidtest af. Daarmee gaven zij ook toestemming voor het academisch gebruik van de verzamelde data. Maar de app verzamelde ook de informatie van Facebook-vrienden van de mensen die meededen aan de test. Facebook was volgens The Guardian al in 2015 op de hoogte dat het databedrijf in 2014 de gegevens van de miljoenen gebruikers had buitgemaakt. Maar het bedrijf deed weinig om gebruikers op de hoogte te brengen van het ongeoorloofde gebruik van de gegevens.

De klokkenluider die het schandaal naar buiten bracht is eveneens bereid tegenover Amerikaanse en Britse parlementaire onderzoekscommissies te getuigen. Op Twitter liet Christopher Wylie weten uitnodigingen van de commissies te accepteren.

Het gaat om de inlichtingencommissie en juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS en nog een parlementscommissie in het Verenigd Koninkrijk. "Het is tijd voor onze democratische instituties om de leiding te nemen", twitterde Wylie.

Accepting invitation to testify before US House Intelligence Committee, US House Judiciary Committee & UK Parliament Digital Committee. It’s time for our democratic institutions to take control @HouseJudDems @AdamSchiffCA @CommonsCMS @DamianCollins — Christopher Wylie (@chrisinsilico) 21 maart 2018

De Canadese Wylie was werkzaam voor Cambridge Analytica. Via zijn interviews in The New York Times en The Guardian kwam het schandaal aan het licht. Cambridge Analytica zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen in de VS mee te maken bij de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

