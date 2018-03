Exitpolls Italië: rechts wint, maar zonder meerderheid

Het zijn nog maar exitpolls, maar het lijkt erop dat Italië erg verdeeld heeft gestemd bij de verkiezingen voor een nieuw parlement. "Als dit de uitslag wordt, kan er geen enkele coalitie regeren, dan zullen de partijen moeten samenwerken", zegt correspondent Eveline Rethmeier.

De centrumrechtse coalitie met Silvio Berlusconi's Forza Italia en Lega komt in de exitpolls uit rond de 35 procent van de stemmen. De centrumlinkse coalitie krijgt iets meer dan 25 procent van de stemmen en de vijfsterrenbeweging van Luigi di Maio krijgt rond de 30 procent. "Italië kan zich opmaken voor een periode van onzekerheid."

Grootste partij levert premier

"De rechtse coalitie lijkt wel als grote winnaar uit de bus te komen", zegt Rethmeier. "Het is interessant om te zien welke partij daadwerkelijk de grootste wordt. Lega of Forza Italia. Ze hebben afgesproken dat de grootste partij de premier mag leveren."

Europa was volgens Rethmeier eerst doodsbang voor Berlusconi, maar zal nu waarschijnlijk hopen dat Forza Italia groter wordt dan Lega vanwege de negatieve houding ten opzichte van Europa.

40 procent

Om zes uur in de ochtend worden de uitslagen verwacht. Om een meerderheid in het parlement te verkrijgen heeft een blok zo'n 40 procent van de stemmen nodig. Als de exitpolls kloppen, lijkt dat geen partij of samenwerkingsverband te gaan lukken.

Berlusconi's Forza Italia stond ook hoog in de peilingen:

Ondanks beschuldigingen van seks met minderjarigen en een veroordeling voor fraude, is de Berlusconi nog altijd mateloos populair.