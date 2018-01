Ex-president Lula van Brazilië ook in hoger beroep schuldig aan corruptie

De voormalig president van Brazilië Luiz Inácio Lula da Silva is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan corruptie en witwassen. Dat bleek vandaag toen twee van de drie rechters van de federale rechtbank de eerdere veroordeling bekrachtigden.

Ze verhoogden de gevangenisstraf van 9,5 jaar naar 12 jaar en een maand. Lula was van begin 2003 tot 2011 president namens de linkse Partij van de Arbeiders (PT). Hij zou voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een grote bouwonderneming.

Opnieuw in beroep?

Lula wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in oktober en kan zich tot 15 augustus inschrijven als kandidaat. Hij kan tegen het jongste vonnis nog in beroep gaan om een eventuele veroordeling over die datum heen te tillen. Maar de verkiezingsautoriteiten kunnen zijn kandidatuur afwijzen.

