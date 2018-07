Ex-minister Kerry: 'Trump haalt reputatie VS onderuit'

De Amerikaanse ex- minister van Buitenlandse Zaken John Kerry levert spijkerharde kritiek op de manier waarop president Trump zich vandaag heeft gedragen op de NAVO-top in Brussel. Volgens Kerry zijn de uitspraken van Trump 'vreemd' en werken ze averechts. "Hij haalt gestaag onze reputatie in de wereld onderuit."

Kerry reageerde via een verklaring op Twitter op de harde opstelling van Trump vandaag in Brussel. De president zei onder meer dat Duitsland gecontroleerd wordt door Rusland en hamerde erop dat andere NAVO-lidstaten hun defensie-uitgaven moeten verhogen.

Dat die uitgaven omhoog moeten, vindt ook Kerry. Maar de oud-politicus, die in 2004 de presidentsverkiezingen van George W. Bush verloor, denkt dat Trump totaal verkeerd bezig is door bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen. "Wat vandaag in Brussel te zien was, was niet het gedrag van een sterke, principiële en wijze leider."

My thoughts on President Trump's remarks in Brussels this morning: pic.twitter.com/x0k3k0lOkA — John Kerry (@JohnKerry) July 11, 2018

Spanning op NAVO-top

De Amerikaanse president Trump ging er vandaag in Brussel met gestrekt been in. Heeft hij gelijk, en moeten de andere NAVO-lidstaten (veel) meer uittrekken voor defensie?