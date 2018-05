'Europa wil verbod op plastic wattenstaafjes'

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt het eenmalig gebruik van plastic artikelen aangepakt. Dat heeft mogelijk consequenties voor spullen als wattenstaafjes, flessen, bekers, rietjes, ballonnen, maaltijdverpakkingen en zelfs sigarettenpeuken.

Volgens de commissie zouden bijvoorbeeld wattenstaafjes ook van karton gemaakt kunnen worden. Dat staat in een ontwerprichtlijn over wegwerpmateriaal die de Belgische krant De Standaard heeft ingezien.

Als er een alternatief voorhanden is (zoals bij wattenstaafjes) dan dringt de Europese Commissie aan op het gebruik van vervangend materiaal. Is dat er niet, dan wil de commissie dat een product meermaals gebruikt kan worden.

Verder wil Europa dat 90 procent van de plastic flessen wordt ingezameld. Mogelijk krijgen producenten meer verantwoordelijkheid over de inzameling, of wordt verplicht statiegeld ingevoerd.

Het plan is bedoeld tegen milieuvervuiling door plastic, maar over de exacte uitvoering bestaat nog onduidelijkheid. De ontwerprichtlijn wordt op 23 mei besproken door de Europese Commissie. Daarna moeten het Europees Parlement en de lidstaten zich er nog over uitspreken.

Een verbod op plastic zal er niet komen, zegt een bron tegen De Standaard. "Dat wordt het zeker niet."

Rietje van riet in strijd tegen plastic vervuiling

Er wordt ook gewerkt aan duurzame alternatieven voor het plastic rietje.