EU-onderhandelaar Barnier: 'transitieperiode na brexit moet korter'

De Europese Unie wil dat de transitieperiode van het Verenigd Koninkrijk na brexit eind 2020 al wordt afgesloten. De Britten zelf hoopten op twee jaar, na de formele uittreding op 29 maart 2019.

De transitieperiode is nodig vanwege de omvangrijke handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven en ook burgers krijgen zo de tijd om zich voor te bereiden op de gevolgen van brexit.

Om vooraf duidelijkheid te verschaffen, moet er onderhandeld worden over een einddatum. Waar de Britse premier Theresa May aanstuurde op een periode van 'ongeveer twee jaar', komt de EU vandaag met een nieuw voorstel: 31 december 2020.

Gelijk met EU-begroting

De datum is volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier logisch omdat deze dan gelijk loopt met de tweejaarlijkse EU-begroting. Barnier wilde niet zeggen wat de consequenties zijn wanneer de Britten de beoogde einddatum van de transitieperiode niet halen, meldt Politico.

Dat kan ook gevolgen hebben voor het budget van de EU zelf. De Britten gingen begin december akkoord met het betalen van de 'brexit-rekening', al staat nog steeds niet vast hoeveel miljard euro die zal bedragen.

'50 miljard euro'

Wel is afgesproken dat de Britten in de eerste twee jaar na brexit hun contributie volledig blijven betalen. Samen met de toezegging van andere financiële verplichtingen wordt de rekening voor May momenteel geschat op ongeveer 50 miljard euro.