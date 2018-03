EU-hervorming Macron en Merkel uitgesteld door trage coalitievorming

Eind deze maand wilden Duitsland en Frankrijk hun grote hervormingen voor de eurozone wereldkundig maken. Maar nu blijkt dat ze dat niet gaan redden.

Dat meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel na gesprekken met EU-ambtenaren.

Het plan om de Europese Unie vergaand te hervormen werd in december aangekondigd. Maar inmiddels is duidelijk dat de beoogde presentatie, op de EU-top op 22 en 23 maart, is geannuleerd.

Moeilijke coalitievorming

Boosdoener is Duitsland, dat net een moeilijke en ongebruikelijk lange coalitievorming achter de rug heeft. Pas na vijf maanden vol politieke onzekerheid gingen leden van de sociaaldemocratische SPD begin deze maand akkoord met het vierde kabinet-Merkel.

Frans-Duitse as Na de brexit nemen Frankrijk en Duitsland het voortouw in Europa. Hoewel de exacte hervormingen nog onduidelijk zijn, weten we al dat beide landen vooral méér Europese samenwerking willen - wat de lidstaten ook meer geld gaat kosten. Daarnaast moet de EU weerbaar worden tegen nieuwe crises en wil de Franse president Macron één minister van Financiën voor hele eurozone, een gezamenlijke grenspolitie en asielbeleid.

Nog geen standpunt

Tijdens de onderhandelingen zouden de Duitsers op sommige Europese punten nog steeds geen helder standpunt zijn overeengekomen, waarbij de hoogte van het EU-budget en noodfonds ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) als voorbeelden genoemd worden.

De Duiters hebben de Raad van Europa daarom laten weten dat er eind deze maand geen aankondiging komt. De eerstvolgende mogelijkheid daarvoor lijkt de EU-top van eind juni.

