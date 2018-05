EU en Iran houden nucleair akkoord - voorlopig - in stand

De Amerikaanse president Trump heeft de Iran-deal opgezegd, maar dat betekent niet het einde van de overeenkomst. De president van Iran, Hassan Rouhani, zegt dat zijn land zal blijven samenwerken met de andere deelnemers van het nucleaire akkoord.

Rouhani waarschuwde wel dat zijn land de verrijking van uranium zou kunnen opvoeren als de gesprekken met de andere deelnemers van het akkoord - Rusland, China en de de EU - geen resultaten opleveren.

Tot op heden hebben deze deelnemende landen aangegeven zich aan de beloftes te houden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de nucleaire overeenkomst met Iran 'zeker niet dood' is. Hij zei dat er volgende week bijeenkomsten zullen plaatsvinden, waarschijnlijk maandag, waaraan Iran, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zullen deelnemen.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini noemt het akkoord 'essentieel voor de veiligheid in Europa'. Ze zegt dat de EU 'vastbesloten' is zijn burgers 'op deze manier te beschermen'. Dat de VS het akkoord torpedeert, vindt ze zorgwekkend.

Economische voordelen

De Iran-deal komt erop neer dat Iran zijn nucleaire programma terugschroeft en intensieve, internationale inspecties toestaat. Op die manier zou het land niet in staat zijn om een kernwapen te maken. In ruil daarvoor wordt een deel van de sancties die de economie van het land heeft getroffen opgeheven.

ZIE OOK: 'Gestoord', zei Trump – maar wat houdt de atoomdeal met Iran eigenlijk in?

Het is voor Iran nu onduidelijk of het land de beloofde economische voordelen krijgt - inclusief vrije toegang tot internationale oliemarkten en versnelde handels- en investeringsstromen.

Zo maakte Trump bekend te breken met het akkoord:

Meer op rtlnieuws.nl:

Trump trekt stekker uit nucleair akkoord met Iran