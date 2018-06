EU bereikt akkoord over migratie: gesloten opvangcentra in Afrika en Zuid-Europa

De 28 EU-leiders hebben diep in de nacht na urenlange onderhandelingen een akkoord bereikt over het migratiebeleid. Er komen in de zuidelijke EU-landen gesloten opvangcentra voor nieuwe bootvluchtelingen, die van daaruit over andere EU-landen worden verspreid.

In de centra wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en wie niet. De 'rechtmatige' asielzoekers worden dan verspreid. Ze gaan alleen naar landen die ook bereid zijn ze op te nemen.

Ook gaat er geprobeerd worden met Afrikaanse landen afspraken te maken om daar al de opvangcentra in te richten, vergelijkbaar met de Turkije-deal.

Buitengrenzen beter bewaakt

Daarnaast besloten de EU-leiders dat er meer geld gaat naar de operatie Frontex, die de buitengrenzen van de EU bewaakt.

De onderhandelingen waren zo ontzettend moeizaam, omdat Italië het ongekend hard speelde. Het land weigerde elke conclusie over elk ander onderwerp te onderschrijven, totdat er over het hekele onderwerp van migratie een akkoord was bereikt.

Premier Rutte over de deal:

'Alles hangt af van de uitwerking'

Toch is dit akkoord nu allesbehalve een doorbraak, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Het is nadrukkelijk geen totaalakkoord. Het geeft alleen de richting aan waarin de oplossing gezocht gaat worden. Alles hangt af van de uitwerking, en dat is in het verleden problematisch gebleken."

'Alles was ingewikkeld'

Ook premier Rutte heeft houdt zijn reserves in een reactie: "Het goede nieuws is dat er overeenstemming is. Ik ga niet zeggen dat nu het hele vraagstuk is opgelost maar we hebben wel een grote stap gezet. Alles was ingewikkeld.''

Italië wordt al jaren overspoeld door bootvluchtelingen uit Afrika en ergert zich aan de gebrekkige solidariteit uit de andere landen. Die bleven er steeds op hameren dat het land waar een migrant als eerste aankomt, verantwoordelijk is voor de asielprocedure.

