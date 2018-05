'EU beloofde om Iran-deal te redden'

Diplomaten van de Europese Unie hebben Iran beloofd dat zij alles in het werk zullen stellen voor het redden van het nucleaire akkoord, na het terugtrekken van de Verenigde Staten.

Dat zegt Ali Akbar Salehi, baas van de Iraanse Atomic Energy Organization.

"We hopen dat hun inspanningen effect hebben. De acties van Amerika laten zien dat het geen betrouwbaar land is bij internationale onderhandelingen", zei Salehi tijdens een persconferentie in de Iraanse hoofdstad Teheran, waarbij ook Eurocommissaris Miguel Arias Cañete van Energie en Klimaat aanwezig was.

Iran heeft de hulp van EU hard nodig nadat de president Donald Trump vorige week dinsdag aankondigde dat de VS het akkoord uit 2015 gaat beëindigen en nieuwe, zwaardere sancties instelt tegen Iran. Volgens de Amerikanen houdt het land zich niet aan de afspraken bij het stopzetten van de ontwikkeling van kernwapens.

Handel gaat door?

Onduidelijk is hoe het akkoord, waar ook China, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk onderdeel van zijn, er in de toekomst uit gaat zien. Volgens Cañete gaat de handel tussen Europa en Iran in ieder geval door.

"We hebben onze Iraanse vrienden laten weten dat zo lang zij zich aan de afspraak houden, de Europeanen hun belofte zullen nakomen. En zij zeiden hetzelfde aan de andere kant", aldus Cañete, die zelfs zo ver ging om te stellen dat de EU zal proberen om 'handelsstromen te intensiveren die erg positief zijn geweest voor de Iraanse economie'.

'EU helpt ons'

Dit werd even later herhaald door de Iraanse olieminister Bijan Zanganeh. Ook hij sprak de verwachting uit dat de terugtrekking van de VS geen invloed heeft op de olie-export van Iran, mocht de EU het pact weten te redden. "Ik denk dat de EU ons helpt. Het niveau van onze olie-export zal niet veranderen", aldus Zanganeh na zijn ontmoeting met Cañete.