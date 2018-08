Erdogan wil iPhones uit Turkije weren

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat er een boycot komt op Amerikaanse elektronica zoals iPhones van Apple. Daarmee reageert hij op de hogere tarieven en sancties die de Verenigde Staten tegen Turkije in het leven hebben geroepen.

De VS doet dit vanwege het dispuut over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die in Turkije vastzit.

Vrije val Turkse lira

Erdogan benadrukte dat er een prijs betaald moet worden voor de situatie waarin de Turken zich momenteel bevinden. Hij zei ook dat dit geldt voor hen die een economische oorlog willen voeren met Turkije. Volgens Erdogan zijn er alternatieven voor iPhones van Amerikaanse makelij, zoals de smartphones van de Zuid-Koreaanse producent Samsung.

Ankara nam onlangs de nodige economische maatregelen, onder meer om de vrije val van de Turkse lira te stoppen. Het conflict met Washington maakt de situatie er voor de Turken niet beter op. Evengoed vond Erdogan dat het belangrijk was om een politiek standpunt in te nemen.

Tips voor Turkije: hoe bestrijd je een crisis?

De koersgrafiek van de Turkse lira begint wel erg op die van de bitcoin te lijken. Wat moet president Erdogan doen om de boel weer op de rit te krijgen?

