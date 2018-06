Erdogan is nu machtiger dan ooit: 'Het wordt een eenmansregime'

President Erdogan is nu al de langstzittende leider van Turkije en hij mag er nog zeker vijf jaar bij tellen. Eén ding is zeker: de komende jaren zal hij weinig last krijgen van dwarsliggers.

"De winnaar van deze verkiezingen is onze democratie, onze natie", zei Recep Tayyip Erdoğan gistermiddag in zijn overwinningsspeech. Met een opkomst van 90 procent noemde hij de verkiezingen een voorbeeld van een 'gezonde democratie'.

Groot gevaar

In de ogen van de oppositie is de democratie in Turkije helemaal niet zo gezond. De democratie is, zeggen ze, juist de grote verliezer.

Na vandaag is Erdogan machtiger dan ooit. Turkije heeft geen premier meer en Erdogan kan nu veel meer zelf beslissen. Het referendum daarover won Erdogan vorig jaar al, maar het nieuwe systeem wordt nu pas van kracht.

Gevaarlijk, vindt oppositieleider Muharrem Ince. "Het feit dat één partij of één man de staat vormt en ook de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht, is fundamenteel tegenstrijdig met het voortbestaan van het land. Dit zal een groot gevaar blijven vormen voor Turkije."

Journalisten gevangen gezet

In de nasleep van de mislukte staatsgreep waren kritische geluiden al ernstig verzwakt; tienduizenden ambtenaren, rechters, advocaten en journalisten werden de afgelopen jaren gevangen gezet. En ook de media in Turkije zijn inmiddels bijna volledig in handen van bedrijven die gelinkt zijn aan de president.

"Alle factoren die onze nationale vrede bedreigen, zijn nog steeds aanwezig. Het wordt nu echt een eenmansregime", zegt oppositieleider Ince.

PKK en IS

Maar een daadkrachtige president is precies wat er nodig is, vinden de aanhangers van Erdogan. De nieuwe president belooft hard op te treden tegen terreurgroepen als de PKK en IS. Ook in Syrië wil Erdogan actiever zijn. "Het Turkse volk heeft bepaald dat de strijd tegen alle terreurgroepen van PKK tot Gulen met vastberadenheid moet worden voortgezet."

Turkije, NAVO-lid, kijkt daarin ook steeds meer naar Rusland. Poetin en Erdogan hebben vandaag uitgebreid gebeld en sloten kort geleden nog een grote deal over defensiesystemen. De relatie met Europa lijkt na vandaag niet snel te gaan verbeteren.

Hier groeide president Erdogan op

Hier, bij de theevelden in het Turkse Riza, groeide president Erdogan op.

Meer op rtlnieuws.nl: