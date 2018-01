Einde aan 'shutdown' Amerikaanse overheid na sluiten begrotingsakkoord

Bij een 'shutdown' worden alle niet-essentiële overheidsdiensten gesloten. Ambtenaren en andere medewerkers in overheidsdienst worden zonder betaling van salaris naar huis gestuurd. Alleen de diensten die van lands- en levensbelang zijn (zoals politie en brandweer) blijven actief.

De Democratische leider Chuck Shumer zei dat zijn partij had gestemd voor 'het heropenen van de overheid'. Het gaat om een financieringsplan voor de korte termijn, in elk geval tot 8 februari.

De onderhandelingen met de Republikeinen over immigratie gaat gewoon door, benadrukte hij. De Democraten spannen zich in voor wetgeving die jonge immigranten moet behoeden voor deportatie uit de Verenigde Staten.

Democraten wilden toezeggingen in de vorm van bescherming tegen uitzetting van de zogenoemde dreamers. Dat zijn zo'n 800.000 asielzoekers die als kind naar de VS kwamen en meestal al jaren in het land wonen en ingeburgerd zijn.

De 'shutdown', die drie dagen duurde, moet over enkele uren afgelopen zijn.

Soon, the govt will reopen, and we have a lot to do:



• #ProtectDreamers

• Write a budget

• Address health care, veterans, disaster relief, pensions & the opioid epidemic.



The #TrumpShutdown will soon end, but the work goes on.